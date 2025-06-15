Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля, в Тель-Авиве сработали сирены

Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Тель-Авиве сработали сирены, а над Иерусалимом заметили ракеты. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

По данным Telegram-канала Mash, израильский пожарно-спасательный центр подтвердил информацию о повреждениях жилых домов и пожарах на открытых территориях в округах Дан, Центральном и Иерусалиме.

До того столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.