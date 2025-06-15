Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 15 июня 2025Мир

Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля

Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля, в Тель-Авиве сработали сирены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Тель-Авиве сработали сирены, а над Иерусалимом заметили ракеты. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

По данным Telegram-канала Mash, израильский пожарно-спасательный центр подтвердил информацию о повреждениях жилых домов и пожарах на открытых территориях в округах Дан, Центральном и Иерусалиме.

До того столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

    Экономист раскрыла реальную стоимость рубля

    Американцев призвали покинуть Иран

    Отец Маска рассказал о нежелании европейцев работать

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих

    Стало известно о просьбе Израиля к США присоединиться к войне с Ираном

    В результате атаки Ираном Тель-Авива ранены 20 человек

    Прилет иранской ракеты по Тель-Авиву попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости