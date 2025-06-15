Появились подробности удара по Хайфе

Al Arabiya: В Хайфе при ударе разрушены 3 20-этажных здания

В результате иранского удара по Хайфе были разрушены три 20-этажных здания, погибли минимум три человека. Подробности появились в распоряжении телеканала Al Arabiya.

Ранее сообщалось об ударе гиперзвуковой ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. На объекте начался сильный пожар. Момент прилета попал на видео.

На кадрах видно падение ракеты, после которого в небо поднялся столб густого черного дыма. Также слышны звуки взрывов.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.