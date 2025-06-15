Удар гиперзвуковой ракетой по Хайфе попал на видео

Удар иранской гиперзвуковой ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно падение ракеты, после которого в небо поднялся столб густого черного дыма. Также слышны звуки взрывов.
Ранее сообщалось, что Иран успешно атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. На объекте начался сильный пожар.
До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.