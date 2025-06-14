Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Израиле

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, начался пожар

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Об этом сообщает Сlash Report в социальной сети X.

На заводе начался сильный пожар. «Иранский ракетный удар успешно поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в Израиле», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.