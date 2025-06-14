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23:46, 14 июня 2025Мир

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Израиле

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в Израиле

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Об этом сообщает Сlash Report в социальной сети X.

На заводе начался сильный пожар. «Иранский ракетный удар успешно поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в Израиле», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

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