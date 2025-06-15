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01:15, 15 июня 2025Мир

Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны Ирана

Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны Ирана в Тегеране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Израиль ударил по штаб-квартире Министерства обороны Ирана в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что одно из административных зданий штаба командования Минобороны Ирана в Тегеране получило частичные повреждения.

Ранее в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

13 июня президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, сказал он.

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