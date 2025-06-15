В Иране заявили о применении гиперзвуковой ракеты

Mehr сообщил о применении Ираном гиперзвуковой ракеты для удара по Хайфе

Вооруженные силы Ирана для удара по Хайфе применили гиперзвуковую ракету. Об этом сообщило издание Mehr в своем Telegram-канале.

«Иранская гиперзвуковая молниеносная скорость», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Nour News сообщило, что Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Указанное вооружение поразило цели в Хайфе и Тель-Авиве.

Прилет иранской ракеты по столице Израиля попал на видео. Также были опубликованы кадры с последствиями прилета иранской баллистической ракеты.