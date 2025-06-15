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03:13, 15 июня 2025Мир

Прилет иранской ракеты по Тель-Авиву попал на видео

Прилет иранской баллистической ракеты по Тель-Авиву попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Прилет иранской ракеты по Тель-Авиву попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Также в Telegram-канале опубликованы кадры с последствиями прилета иранской баллистической ракеты. На снимках видны масштабные разрушения в Бат-Яме и Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

До этого в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.

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