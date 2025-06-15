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02:38, 15 июня 2025Мир

В Израиле назвали своей целью Верховного лидера Ирана

WSJ: Верховный лидер Ирана Хаменеи не исключен из списка целей ЦАХАЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Office of the Iranian Supreme Le / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключен из списка целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильского чиновника.

В ответ на соответствующий вопрос собеседник издания отметил, что Хаменеи не является неприкосновенным для Израиля. Он уточнил, что целью ударов ЦАХАЛ является в том числе и подрыв как политической, так и военной устойчивости Ирана.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.

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