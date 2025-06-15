В Израиле назвали своей целью Верховного лидера Ирана

WSJ: Верховный лидер Ирана Хаменеи не исключен из списка целей ЦАХАЛ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключен из списка целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильского чиновника.

В ответ на соответствующий вопрос собеседник издания отметил, что Хаменеи не является неприкосновенным для Израиля. Он уточнил, что целью ударов ЦАХАЛ является в том числе и подрыв как политической, так и военной устойчивости Ирана.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.

