Ракета Израиля попала в жилой квартал в Тегеране

Ракета Израиля попала в жилой квартал восточного Тегерана

Ракета Израиля попала в жилой квартал восточного Тегерана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным иностранных СМИ, несколько домов разрушены почти полностью. Под обломками могут находиться люди.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет. Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.