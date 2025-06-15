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03:23, 15 июня 2025Мир

ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

ЦАХАЛ: Серия ударов по инфраструктуре Тегерана завершена
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля. Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

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