ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

ЦАХАЛ: Серия ударов по инфраструктуре Тегерана завершена

Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля. Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.