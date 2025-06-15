Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 15 июня 2025Мир

На нефтехранилищах Ирана произошли пожары после атаки ЦАХАЛ

Shana: Израиль атаковал 2 нефтехранилища в Тегеране, произошли пожары
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два нефтехранилища в столице Ирана Тегеране, на объектах произошли пожары. Об этом сообщило агентство Shana.

Уточняется, что удару подверглись нефтеперерабатывающий завод Южный Парс и газоперерабатывающий завод Фаджр Джам. Сразу после атаки начались пожары, которые были оперативно локализованы.

«Ситуация на обоих объектах в настоящее время полностью стабилизирована, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ объявила о завершении масштабной серии разведывательных ударов по Тегерану. Они были связаны с проектом ядерного оружия иранского режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

    Жилому дому в израильском городе предрекли обрушение после атаки Ирана

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Женщина погибла во время иранской атаки по израильскому городу

    В центре Тегерана снова прогремели взрывы

    Число пострадавших в результате атаки Ирана по Израилю вновь возросло

    Наследный принц Саудовской Аравии осудил атаки Израиля на Иран

    Юрист назвала даты следующих длинных выходных в России

    На нефтехранилищах Ирана произошли пожары после атаки ЦАХАЛ

    Россия перейдет на новую модель высшего образования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости