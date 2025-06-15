На нефтехранилищах Ирана произошли пожары после атаки ЦАХАЛ

Shana: Израиль атаковал 2 нефтехранилища в Тегеране, произошли пожары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два нефтехранилища в столице Ирана Тегеране, на объектах произошли пожары. Об этом сообщило агентство Shana.

Уточняется, что удару подверглись нефтеперерабатывающий завод Южный Парс и газоперерабатывающий завод Фаджр Джам. Сразу после атаки начались пожары, которые были оперативно локализованы.

«Ситуация на обоих объектах в настоящее время полностью стабилизирована, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ объявила о завершении масштабной серии разведывательных ударов по Тегерану. Они были связаны с проектом ядерного оружия иранского режима.