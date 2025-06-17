«Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

Трамп заявил, что уехал с G7 не ради прекращения огня между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки» (G7), который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Встреча началась 15 июня и продлится до 17 июня. Лидеры стран собрались на фоне обострения событий на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что американский президент вернется в резиденцию раньше запланированного срока. О том, что это произошло из-за ситуации на Ближнем Востоке высказался французский лидер Эммануэль Макрон.

Трамп заявил, что отъезд с саммита не связан с конфликтом на Ближнем Востоке

«Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит "Большой семерки" в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее». «Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все понимает неправильно», — сказал он.

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США подчеркнул, что его возвращение «очень важно», поскольку на это «есть очевидные причины». «Вы, вероятно, видите то же, что и я. И мне нужно вернуться как можно скорее», — добавил он.

Зеленский летит в Канаду на переговоры с лидерами G7

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский уже летит в Канаду, пишет 17 июня издание «Страна. UA» в Telegram-канале. При этом отмечается, что с Трампом он там не встретится, а ограничится переговорами с другими шестью членами G7.

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Британский дипломат Иан Прауд озадачился поездкой украинского президента на встречу Группы семи. «Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал он.