«Это хороший урок для всех». В Кремле показали, как мир разделился на два лагеря после атаки Израиля на Иран

Песков заявил о хорошем уроке для мира после ударов Израиля по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил реакцию мирового сообщества после атак Израиля на Иран. Он отметил, что мир разделился на два лагеря в этом вопросе.

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать», — указал он.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что Москва обратила внимание на тот факт, что произошедшее не повлекло за собой никаких санкций для Израиля.

Конечно же, для всех это очень хороший урок Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Израиль обвинили в эскалации конфликта

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю: Тегеран выпустил 800 беспилотников, большинство из которых было перехвачено, в том числе силами США, Великобритании и Иордании, а затем начал ответную операцию против Израиля под названием «Суровое наказание».

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило Израиль в эскалации конфликта.

Израиль сделал сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок МИД России

В МИД предупредили, что «ответственность за все последствия провокации Израиля против Ирана ляжет на израильское руководство». Также ведомство указало на то, что Израиль нарушил Устав Организации Объединенных Наций (ООН), так как удары были нанесены без каких-либо провокаций со стороны Ирана, который является суверенным государством, в связи с чем Москва выразила крайнюю обеспокоенность и призвала международное сообщество отреагировать на эти удары.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи также заявил, что Москва осуждает атаки Израиля на Иран, и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате ударов. С осуждением атак Израиля высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном «более чем серьезна».

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Путин выразил соболезнования Ирану

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право, и призвал к переговорам, уточнив, что Россия готова оказать посреднические услуги.

В этот же день Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами из-за ударов Израиля.

Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов Пресс-служба Кремля

Трамп поддержал действия Израиля

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал атаку Израиля на Иран превосходной и пообещал продолжение.

Я думаю, это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. И их ударило сильно, очень сильно. Их ударило сильно настолько, насколько вообще можно ударить. И им стоит ожидать большего. Гораздо большего Дональд Трамп президент США

Кроме того, он заявил, что эти удары положительно скажутся на мировых рынках и не допустят появления у Ирана ядерного оружия, которое представляло бы угрозу человечеству.

Нетаньяху также заверил, что Трамп и народ США поддерживают атаки Израиля на Иран.

Вот что Израиль делает при поддержке — явной поддержке — президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа, а также многих других в мире. Итак, с божьей помощью и при доброй воле и решимости всех свободных обществ мы победим Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

В Европе пообещали помощь Израилю

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Уточняется, что политики координировали все свои действия с Вашингтоном.

Позже Макрон заявил, что в случае, если Иран решит нанести ответный удар по Израилю, то страна окажет Тель-Авиву поддержку. Британский премьер не стал отвечать на вопрос о помощи Великобритании Израилю, но заявил, что действия Израиля являются самообороной.

Я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы. Но, как я и говорю, принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен, и мы поддерживаем его Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Папа Римский Лев XIV, в свою очередь, призвал Иран и Израиль к здравому смыслу во имя мира: «Я хотел бы настоятельно призвать Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу. Долг всех стран — поддерживать мир и открывать пути примирения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех».