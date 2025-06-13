МИД России прокомментировал атаку Израиля на Иран

МИД России назвал злодеянием атаку Израиля на Иран

МИД России прокомментировал нанесение Израилем ударов по территории Ирана. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Российский МИД назвал атаку Израиля на Иран злодеянием, которое разрушает мир и наносит ущерб мировой безопасности. Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество отреагировать на эти удары.

В заявлении также сказано, что Москва крайне обеспокоена действиями Израиля, поскольку он нарушил Устав ООН. Удары были нанесены без каких-либо провокаций со стороны Ирана, который является суверенным государством. В заключение в дипведомстве добавили, что подобные атаки категорически неприемлемы.

Ранее аналитик Адам Салех прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в скором времени между Израилем и Ираном может начаться полномасштабная война.