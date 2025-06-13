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12:51, 13 июня 2025Мир

МИД России прокомментировал атаку Израиля на Иран

МИД России назвал злодеянием атаку Израиля на Иран
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

МИД России прокомментировал нанесение Израилем ударов по территории Ирана. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Российский МИД назвал атаку Израиля на Иран злодеянием, которое разрушает мир и наносит ущерб мировой безопасности. Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество отреагировать на эти удары.

В заявлении также сказано, что Москва крайне обеспокоена действиями Израиля, поскольку он нарушил Устав ООН. Удары были нанесены без каких-либо провокаций со стороны Ирана, который является суверенным государством. В заключение в дипведомстве добавили, что подобные атаки категорически неприемлемы.

Ранее аналитик Адам Салех прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в скором времени между Израилем и Ираном может начаться полномасштабная война.

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