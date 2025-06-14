Британский премьер не стал отвечать на вопрос о помощи Великобритании Израилю

Bloomberg: Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о помощи Лондона Израилю

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о том, окажет ли Великобритания военную помощь Израилю. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы. Но, как я и говорю, принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен, и мы поддерживаем его. Однако это быстроразвивающаяся ситуация», — заявил он.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США. По его словам, Вашингтон и Лондон очень тесно работают друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными.