Британский премьер ответил на вопрос об отправке военного контингента на Украину

Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США. Об этом Bloomberg заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.
Отвечая на вопрос о перспективе введения британского контингента в составе коалиции на Украине, Стармер отметил, что всегда выступал за необходимость защиты США.
По его словам, Вашингтон и Лондон очень тесно работают друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными. В настоящее время отношения двух стран в этих сферах «сильны, как и прежде», подчеркнул Стармер.
Ранее он заявил, что когда речь заходит о конфискации замороженных российских активов, то здесь не может быть простых ответов.