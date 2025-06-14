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13:33, 14 июня 2025Мир

Британский премьер ответил на вопрос об отправке военного контингента на Украину

Премьер Стармер: Британия не отправит войска на Украину без поддержки США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США. Об этом Bloomberg заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

Отвечая на вопрос о перспективе введения британского контингента в составе коалиции на Украине, Стармер отметил, что всегда выступал за необходимость защиты США.

По его словам, Вашингтон и Лондон очень тесно работают друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными. В настоящее время отношения двух стран в этих сферах «сильны, как и прежде», подчеркнул Стармер.

Ранее он заявил, что когда речь заходит о конфискации замороженных российских активов, то здесь не может быть простых ответов.

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