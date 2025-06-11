Стармер не захотел притворяться в вопросе о конфискации российских активов

Стармер: На вопрос о конфискации российских активов нет простого ответа

Когда речь заходит о конфискации замороженных российских активов, то здесь не может быть простых ответов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в парламенте Соединенного Королевства. Его процитировала газета The Guardian.

Поводом для этого заявления стало замечание депутата Эда Дейви, который, рассуждая об источниках финансирования Украины, напомнил главе правительства, что Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов. Парламентарий поинтересовался, не планирует ли премьер поднять вопрос о конфискации этих денег на предстоящем саммите G7.

Стармер заявил, что это сложный вопрос, при решении которого надо учитывать и тщательно взвешивать множество факторов. И хотя эта тема обсуждается с союзниками Великобритании, спикер признал, что не хочет притворяться и заявлять в палате общин, будто он знает простое решение. Такого, по словам политика, нет.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон признал невозможность конфискации замороженных в Европе российских активов, так как для этого нет юридических оснований.