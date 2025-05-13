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23:47, 13 мая 2025Экономика

Макрон оценил вероятность конфискации активов России

Макрон: У Европы нет легальных рамок для конфискации активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные в Европе после начала конфликта на Украине активы России невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. Об этом он высказался в интервью телеканалу TF1.

Макрон подчеркнул, что на данный момент у Европы нет легальных рамок для конфискации активов России. Однако он напомнил, что в Евросоюзе уже используют доходы от этих активов для поддержки Украины.

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«Сначала мы должны обеспечить их сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут. Я считаю, что эти замороженные активы, когда конфликт будет урегулирован, должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина получит вооружение за счет доходов от замороженных активов России. Финансирование закупки оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет осуществляться через Европейский фонд мира.

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