Макрон оценил вероятность конфискации активов России

Макрон: У Европы нет легальных рамок для конфискации активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные в Европе после начала конфликта на Украине активы России невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. Об этом он высказался в интервью телеканалу TF1.

Макрон подчеркнул, что на данный момент у Европы нет легальных рамок для конфискации активов России. Однако он напомнил, что в Евросоюзе уже используют доходы от этих активов для поддержки Украины.

«Сначала мы должны обеспечить их сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут. Я считаю, что эти замороженные активы, когда конфликт будет урегулирован, должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина получит вооружение за счет доходов от замороженных активов России. Финансирование закупки оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет осуществляться через Европейский фонд мира.