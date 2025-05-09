Украина получит вооружение за счет доходов от замороженных активов России

Денис Шмыгаль: Дания, Франция и Италия закупят оружие для Украины на 1 млрд евро

Украина заключила соглашение с Данией, Францией и Италией о закупке вооружений на сумму около одного миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его заявление приводит агентство РБК-Украина.

Финансирование закупки оружия для нужд ВСУ будет осуществляться через Европейский фонд мира. Как уточняется, речь идет о доходах от замороженных российских активов. Соглашение было подписано 9 мая во Львове.

По словам Шмыгаля, соглашение позволит не только получить поддержку от партнеров, но и активизировать отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что 8 мая Еврокомиссия перевела Украине очередной транш в размере 1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. Это уже четвертый платеж в рамках макрофинансовой поддержки. С начала года ЕС направил Киеву 6 миллиардов евро и намерен выделить еще 12 миллиардов.