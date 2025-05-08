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14:05, 8 мая 2025Мир

Евросоюз перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

ЕС перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Евросоюз (ЕС) в рамках очередного транша перевел Украине миллиард евро из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро, тем самым укрепив роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем кредитования Украины Еврокомиссией с начала года достиг шести миллиардов евро. В будущем ЕС планирует перевести Киеву еще 12,1 миллиарда евро.

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Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину как политически и финансово, так и в военном отношении.

Ранее представитель ЕК Олоф Жилл заявил, что беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня не будет продлен. ЕК изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

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