Евросоюз перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

ЕС перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) в рамках очередного транша перевел Украине миллиард евро из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро, тем самым укрепив роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем кредитования Украины Еврокомиссией с начала года достиг шести миллиардов евро. В будущем ЕС планирует перевести Киеву еще 12,1 миллиарда евро.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину как политически и финансово, так и в военном отношении.

Ранее представитель ЕК Олоф Жилл заявил, что беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня не будет продлен. ЕК изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.