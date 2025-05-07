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13:47, 7 мая 2025Экономика

Еврокомиссия отказалась продлевать беспошлинный ввоз украинских товаров

ЕК: Брюссель не продлит беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Брюссель отказался продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Олофа Жилла сообщает РИА Новости.

Выступая на брифинге, Жилл заявил, что объединение сейчас изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

«Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится», — пояснил он.

Главной причиной введения беспошлинного режима для украинских товаров в 2022 году стало нарушение работы портов из-за боевых действий, что не позволяло вывозить товары на экспорт морем. После того как Киеву удалось возобновить морской экспорт, маршрут через территорию Евросоюза перестал быть незаменимым.

Руководство Евросоюза пообещало заменить беспошлинный режим для Украины либерализацией пошлин. Переговоры должны завершиться к 5 июня, дате отмены режима, чтобы обеспечить плавный переход между режимами, но источники указывают, что эти сроки считают слишком сжатыми.

Два европейских дипломата предположили, что Еврокомиссия отложила вопрос о либерализации пошлин для Украины на фоне выборов в Польше, назначенных на 18 мая. Фермеры в этой стране нервно относятся к конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией, так что разговоры о новых послаблениях могут повлиять на результат кампании.

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