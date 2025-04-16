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13:34, 16 апреля 2025Экономика

ЕС заменит беспошлинный режим для Украины на либерализацию пошлин

ЕС переведет режим торговых преференций для Украины в либерализацию пошлин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Руководство Евросоюза не намерено просто отменить беспошлинный режим для Украины, введенный на время боевых действий на ее территории в 2022 году, а хочет заменить его на либерализацию пошлин, переговоры об условиях которой продолжаются. Об этом со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Джилла пишет Financial Times.

Переговоры должны завершиться к 5 июня, дате отмены режима, чтобы обеспечить плавный переход между режимами, но издание указывает, что многие считают сроки слишком сжатыми. На тот случай, если прийти к окончательному соглашению не получится, в ЕС готовят отдельное предложение на время переходного периода.

Два европейских дипломата предположили, что Еврокомиссия отложила вопрос о либерализации пошлин для Украины на фоне выборов в Польше, назначенных 18 мая. Фермеры в этой стране нервно относятся к конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией, так что разговоры о новых послаблениях могут повлиять на результат кампании.

До этого министр Польши по делам Евросоюза Адам Шлапка отмечал, что объединение не продлит освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Его слова подтверждал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, не исключивший, однако, продление экстренного доступа на два месяца.

Главной причиной введения беспошлинного режима для украинских товаров в 2022 году стало нарушение работы портов из-за боевых действий, что не позволяло вывозить товары на экспорт морем. В последние годы Киеву удалось возобновить морской экспорт, так что маршрут через территорию Евросоюза перестал быть незаменимым.

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