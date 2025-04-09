В Европе решили отменить льготы для импорта украинских продуктов

Politico: Еврокомиссия не продлит торговые льготы для продуктов с Украины

Еврокомиссия не продлит торговые льготы, действие которых истечет 5 июня 2025 года, для продуктов с Украины. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, его цитирует Politico.

Европа отменит льготы, которые позволяли Киеву поставлять сельскохозяйственную продукцию на выгодных условиях. Экстренный доступ на европейский рынок продлится еще два месяца.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — подчеркнул Хансен.

В 2022-м Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Однако этот шаг ударил по местным фермерам — особенно по производителям из Польши, Франции, Венгрии и Словакии. Они утверждали, что более дешевая украинская продукция заполонила местные рынки. Несмотря на их протесты, режим нулевых пошлин продляли сперва до июня 2024 года, а после — и до 2025-го.

По словам Хансена, сейчас Еврокомиссия готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены. Тем не менее он заявил, что результат будет более благоприятным для Украины, чем возвращение к условиям существующего соглашения о свободной торговле, действовавшим до начала боевых действий на территории страны.

В 2023 году польские дальнобойщики начали перекрывать дороги и блокировать КПП на границе с Украиной. Позднее к ним также присоединились фермеры, которые протестовали против ввоза в страну дешевой сельхозпродукции. Попытки переговоров Киева и Варшавы по вопросу импорта зерна и транзита агропродукции с Украины через Польшу едва не закончились скандалом. Представитель Украинского клуба аграрного бизнеса заявил, что полякам стоит отказаться от выращивания зерна, чтобы не конкурировать с «реальными игроками» на рынке.