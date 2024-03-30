Переговоры Польши и Украины о зерне едва не обернулись скандалом

Wirtualna Polska: польский чиновник возмутил представителя Киева на переговорах

Переговоры замглавы министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и замминистра экономики Украины Тараса Качку едва не закончились скандалом. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Уточняется, что переговоры были посвящены сельскому хозяйству. Ожидалось, что стороны придут к конкретным договоренностям по вопросу импорта зерна из Украины и транзита сельскохозяйственной продукции через территорию Польши. Однако встреча чиновников ни к чему не привела.

Кроме того, атмосфера на переговорах ухудшилась, когда Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинцы использовали тему войны в переговорах. «Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», — рассказал о реакции представителя Киева собеседник издания.

В разговоре с порталом Колодзейчак признал, что инцидент имел место. «Один из представителей Украины стал использовать тему войны, фронта, трудной ситуации. Я ответил, что мы знаем, какова ситуация , но экономические переговоры не имеют к этому отношения», — отметил он.