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18:38, 9 апреля 2024Экономика

Европейским фермерам посоветовали отказаться от выращивания зерна из-за Украины

Лисситса: фермерам Польши стоит выращивать цветы или марихуану вместо зерна
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Польским фермерам стоит отказаться от выращивания зерна, чтобы не конкурировать с «реальными игроками» на рынке вроде Украины или России. Об этом заявил глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, его цитирует Politico.

Протесты польских аграриев, которые выступают против поставок украинского зерна и называют его дестабилизирующим рынок, незначительны. Фермерам европейской страны не стоит конкурировать с «реальными игроками» на мировом рынке зерна, как Украина, Бразилия или Россия. Вместо этого им лучше сосредоточиться на выращивании цветов, фруктов или овощей, или даже марихуаны, посоветовал Лисситса.

Как отмечают журналисты, для вступления в ЕС Украину могут заставить ограничить производство сельскохозяйственной продукции, так как дешевые товары приводят к убыткам европейских фермеров. По словам польского депутата Анджея Галицкого, это необходимо для выравнивания баланса среди украинских и европейских поставщиков. Такие действия противоречат нормам объединения — пока Брюссель призывает Киев следовать его правилам, он препятствует украинскому экспорту и нарушает нормы свободного рынка, заявил Лисситса.

Польские дальнобойщики начали перекрывать дороги и блокировать КПП на границе с Украиной в ноябре 2023 года. Позднее к ним также присоединились фермеры, которые протестовали против ввоза в страну дешевой сельхозпродукции. В начале апреля попытки переговоров Киева и Варшавы по вопросу импорта зерна и транзита агропродукции из Украины через Польшу едва не закончились скандалом.

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      Вячеслав Агапов
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