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15:37, 4 апреля 2023Мир

Польша начала ввозить в пять раз меньше зерна с Украины из-за протестов

Премьер Польши Моравецкий: объем ввоза зерна с Украины в страну снизился в пять-шесть раз

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Власти Польши начали ввозить в несколько раз меньше зерна с Украины из-за протестов фермеров на фоне кризиса. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Сегодня в пять-шесть раз меньше поставок с востока. Большая часть идет транзитом далее», — заверил глава кабмина. Он уточнил, что в результате в польских хранилищах освободилось место для продовольствия местного производства.

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Виктория Кондратьева
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