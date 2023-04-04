Польша начала ввозить в пять раз меньше зерна с Украины из-за протестов

Премьер Польши Моравецкий: объем ввоза зерна с Украины в страну снизился в пять-шесть раз

Власти Польши начали ввозить в несколько раз меньше зерна с Украины из-за протестов фермеров на фоне кризиса. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Сегодня в пять-шесть раз меньше поставок с востока. Большая часть идет транзитом далее», — заверил глава кабмина. Он уточнил, что в результате в польских хранилищах освободилось место для продовольствия местного производства.