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10:38, 2 апреля 2023Мир

Украинское зерно вызвало недовольство в Европе

Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за снижения цен на зерно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что приток украинского зерна вызвал снижение цен в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Из-за этого фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

Bloomberg утверждает, что политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины. В Польше и Словакии вскоре пройдут выборы, и властям необходимо успокоить фермеров, чтобы рассчитывать на их голоса.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти пяти стран отметили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

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Алевтина Запольская
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