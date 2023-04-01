Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:10, 1 апреля 2023Мир

Пять стран обратились в ЕС с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали ЕК купить у них зерно с Украины

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на открытое письмо стран к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Власти пяти стран отметили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются. В обращении указывается, что речь идет о зерне, яйцах, сахаре, муке, макаронах и других продуктах. Лидеры также попросили Евросоюз (ЕС) оказать им финансовую поддержку для ускорения развития транспортной инфраструктуры.

«Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у государств-членов [граничащих с Украиной] по гуманитарным соображениям. Мы также вновь обращаемся за финансовой поддержкой со стороны ЕС для нужд более быстрого развития транспортной инфраструктуры», — отмечается в обращении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз ограничить ввоз украинского зерна в Польшу. Причиной этого стал рост импорта, который привел к резкому падению цен на зерно в Польше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения
Один человек погиб при взрыве колеса в Подмосковье
Шойгу провел совещание с командованием группировки войск РФ
В США заявили о планах Пентагона увеличить военный бюджет после победы России
В Германии указали на двойные стандарты в оценке конфликтов в Ираке и на Украине
Москвичей призвали не ждать «бурного» тепла в апреле
Пять стран обратились в ЕС с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины
Стали известны предлагаемые Месси в «Барселоне» условия
Аукцион по продаже квартиры бывшего министра Абызова возобновили
Хачанов оценил условия допуска россиян к Уимблдону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.