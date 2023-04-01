Пять стран обратились в ЕС с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали ЕК купить у них зерно с Украины

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на открытое письмо стран к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Власти пяти стран отметили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются. В обращении указывается, что речь идет о зерне, яйцах, сахаре, муке, макаронах и других продуктах. Лидеры также попросили Евросоюз (ЕС) оказать им финансовую поддержку для ускорения развития транспортной инфраструктуры.

«Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у государств-членов [граничащих с Украиной] по гуманитарным соображениям. Мы также вновь обращаемся за финансовой поддержкой со стороны ЕС для нужд более быстрого развития транспортной инфраструктуры», — отмечается в обращении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз ограничить ввоз украинского зерна в Польшу. Причиной этого стал рост импорта, который привел к резкому падению цен на зерно в Польше.