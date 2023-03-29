Польша призвала Евросоюз ограничить импорт украинского зерна

Reuters: польский премьер Моравецкий призвал ЕС ограничить ввоз зерна с Украины в Польшу

Варшава призывает Европейский союз (ЕС) ограничить ввоз украинского зерна в Польшу, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы требуем использования всех инструментов регулирования — квот, тарифов, способных ограничить или блокировать импорт украинского зерна в Польшу», — сказал Моравецкий на пресс-конференции.

По словам премьера, он вместе с лидерами нескольких граничащих с Украиной стран написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять срочные меры.

Reuters отмечает, что украинский импорт привел к резкому падению цен на зерно в Польше. Это обстоятельство вызвало недовольство среди польских крестьян, составляющих основу электората правящей националистической партии «Право и справедливость» (ПиС), которую представляет Моравецкий.

Ранее польские фермеры устроили протест против ввоза украинского зерна. Аграрии из ассоциации «Обманутая деревня» заблокировали погранпукнт в Дорохуске с помощью тракторов и грузовиков.

До этого польские фермеры заявили о риске разорения из-за цен зерна, ввозимого с Украины. По их мнению, они не могут продать пшеницу дешевле, чем во время сбора урожая.