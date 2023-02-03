Польские фермеры заявили о риске разорения из-за зерна с Украины

RMF24: польские фермеры заявили о риске разорения из-за цены ввозимого с Украины зерна

Польские фермеры устроили акцию протеста из-за ввоза в страну украинского зерна. Им грозит разорение из-за стоимости сырья из соседней страны, сообщил портал RMF24.

Фермеры заявили о риске разорения из-за цены ввозимого с Украины зерна. По их словам, они не могут продать пшеницу по 1000 злотых (около 16 тысяч рублей) за тонну — то есть, на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая. Это связано с наличием украинского зерна в закупках.

Один из участников протеста назвал акцию «народным вето» и «крестьянским восстанием». Он подчеркнул, что суть дела состоит не в вопросе экономики, а в будущем ферм. «Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством», — отметил он.

Другой протестующий добавил, что фермеры «просто-напросто хотят, чтобы был наведен порядок». «Мы в ярости… Во многом мы должны благодарить за это наших закупщиков, потому что они скупили украинское зерно», — добавил еще один пришедшей на акцию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с проблемами из-за украинских поставок сельхозтоваров. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.