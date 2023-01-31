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00:02, 31 января 2023Экономика

Евросоюз столкнулся с проблемами из-за украинских поставок сельхозтоваров

Еврокомиссар Войцеховский: поставки украинских сельхозтоваров вызвали проблемы в ЕС

Фото: Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельскохозяйственных товаров, которые Киев значительно нарастил в 2022 году. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что рост импорта украинской пшеницы увеличился с 287 тысяч до 2,8 миллиона тонн по сравнению с 2021 годом, а кукурузы — с 7,3 до 12 миллионов тонн.

Войцеховский отметил, что сложившаяся ситуация создала ряд проблем в странах Евросоюза, соседствующих с Украиной, например, в Румынии, Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии.

«С одной стороны — это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны - нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции», — заключил еврокомиссар.

Ранее представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии в совместном докладе заявили о трудностях из-за увеличения поставок украинского зерна и предложили выплатить пострадавшим фермерам компенсации, а также «герметизировать» маршруты поставок зерна из Украины.

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Марина Совина
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