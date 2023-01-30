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18:44, 30 января 2023Экономика

В Европе заявили о серьезных трудностях из-за дешевого украинского зерна

В Европе заявили о серьезных трудностях для фермеров из-за дешевого украинского зерна

Фото: Unsplash

Импорт дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины резко вырос и продолжает увеличиваться. Это создает трудности для фермеров из Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, сказано в совместном докладе стран.

С января по ноябрь прошлого года ввоз украинской кукурузы в приграничные страны Европы взлетел с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн. Например, экспорт в Польшу в ноябре 2021 года был шесть тысяч тонн, а за аналогичный период 2022 года — 1637,6 тысяч тонн.

«В настоящее время все больше признаков того, что, если не ограничить прирост продукции из Украины, то это может вызвать серьезные сложности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — отмечается в документе. Представители стран заявили, что европейские фермеры и так пострадали от увеличения цен на удобрения, топливо, энергию, а также «растущих производственных издержек». Они предлагают выплатить пострадавшим фермерам компенсации, а также «герметизировать» маршруты поставок зерна из Украины.

При этом страны считают нужным помочь Украине способами, не вызывающими проблемы для агросектора, например, создавая новые транспортные коридоры. Ранее Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию.

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Платон Щукин
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