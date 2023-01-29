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05:39, 29 января 2023Экономика

Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию

«Известия»: Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши намерены добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую из Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский, пишут «Известия».

По его словам, прошлогоднее решение Евросоюза об отмене пошлин для Киева на весь экспорт привело к тому, что польские фермеры «несут убытки по геополитическим причинам». Крестьяне недовольны не только самим фактом преференций для соседей, но также высказывают претензии к качеству ввозимого с Украины зерна, считая, что Киев наполняет рынок дешевым техническим зерном, предназначенным для промышленной переработки в спирт или крахмал.

Теперь, утверждает Ковальский, Варшава занимается формированием коалиции стран ЕС, объединенных озабоченностью по этому вопросу.

13 января польские депутаты от крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС. Парламентарии со ссылкой на данные европейских аграрных организаций предупредили, что «до трети украинского зерна вместо нуждающихся третьих стран попадает на рынок ЕС». Другая проблема, как сообщили депутаты, заключается в расширении практики нецелевого использования импортируемого в ЕС украинского зерна.

Ранее депутат Европарламента, экс-глава польского Министерства сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил о том, что конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, особенно, по его мнению, пострадала Польша. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к Европейской комиссии парламентарий предложил для стабилизации ситуации запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья с Украины в Польшу.

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Марина Совина
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