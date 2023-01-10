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14:49, 10 января 2023Мир

В Польше захотели запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины

Депутат ЕП Юргель призвал запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины в Польшу

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, особенно пострадала Польша, заявил экс-министр сельского хозяйства страны, депутат Европарламента Кшиштоф Юргель. В своем обращении к Европейской комиссии, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», парламентарий предлагает запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья из Украины в Польшу для стабилизации ситуации.

«Польша является третьим по величине производителем зерна в ЕС после Франции и Германии. Центральный статистический офис Польши заявил, что урожай зерна в 2022 году достигнет рекордного уровня в 36 миллионов тонн зерновых, в том числе 3,5 миллиона тонн пшеницы, 2,4 миллиона тонн ржи, 2,5 миллиона тонн ячменя и 8,6 миллиона тонн кукурузы», — говорится в заявлении Юргеля.

Он также напомнил, что конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, особенно в Польше, что, по его словам, «вызывает недовольство и протесты среди фермеров».

«Для принятия эффективных мер по стабилизации рынка зерна [Европейская] Комиссия должна ответить, может ли Польша ввести запрет на прямой импорт сельскохозяйственного сырья из Украины. Регламент предусматривает такую возможность на основании уведомления», — поинтересовался парламентарий.

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Кирилл Садовский
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