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13:15, 6 января 2023Мир

В Турции назвали объем вывезенного с Украины по морскому коридору зерна

Министр обороны Турции Акар: по зерновому коридору с Украины вывезено 17 млн тонн зерна

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

За время работы зернового коридора начиная с июля 2022 года с Украины было вывезено около 17 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Объем назвал министр обороны Турции Хулуси Акар, его цитирует ТАСС.

«Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся», — сообщил он.

Морской «зерновой коридор» начал работать после заключения сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля. Он подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая порты Одессы.

1 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что по «зерновому коридору» с Украины было вывезено более 16 миллионов тонн зерна.

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Антон Похиляк
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