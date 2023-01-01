Эрдоган раскрыл данные о поставках по «зерновому коридору» с Украины

Эрдоган сообщил, что по «зерновому коридору» вывезено более 16 млн тонн агропродукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл данные об объемах поставок агропродукции по «зерновому коридору» с Украины. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

«Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов были вывезены из портов Украины и достигли всего мира», — написал глава государства.

25 декабря прошлого года сообщалось, что Эрдоган согласился с предложением российского коллеги Владимира Путина по вопросу поставок зерна. Президент России призвал сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки, а не Европы, через зерновой коридор в Черном море, и выразил готовность прислать зерно бесплатно.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022-го представителями России, Турции, Украины и ООН. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.