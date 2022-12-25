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21:36, 25 декабря 2022Мир

Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна

Эрдоган согласился с предложением Путина сосредоточиться на поставках зерна в Африку
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с предложением российского коллеги Владимира Путина по вопросу поставок зерна. Трансляция велась на странице турецкого лидера в Twitter.

Путин призвал сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки, а не Европы, через зерновой коридор в Черном море, и выразил готовность прислать зерно бесплатно, указал глава турецкого государства.

«Мы в ответ сказали: "Давайте мы переработаем зерно, которое вы пришлете, в муку на наших мельницах и отправим ее в страны Африки"», — заявил Эрдоган.

Ранее министр транспорта и безопасности Турции Адиль Караисмаилоглу рассказал, что около половины всей агропродукции, которая была вывезена с Украины через зерновой коридор, доставили в европейские страны.

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Марина Совина
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