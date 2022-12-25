В Турции рассказали о вывезенной с Украины агропродукции

Турция заявила, что около половины вывезенной с Украины агропродукции доставлено в Европу

Министр транспорта и безопасности Турции Адиль Караисмаилоглу рассказал, что около половины всей агропродукции, которая была вывезена с Украины через зерновой коридор, доставили в европейские страны, сообщает агентство Anadolu.

«С 1 августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по зерновому коридору транспортированы 15 миллионов 80 тысяч тонн 13 разновидностей агропродукции», — заявил он.

Караисмаилоглу добавил, что в Турцию поступило 15 процентов от вывезенных товаров, в страны Африки транспортировали 12 процентов, в Азию — 29 процентов и в европейские государства — 44 процента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил использовать зерновой коридор для вывоза другой продукции.