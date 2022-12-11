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15:41, 11 декабря 2022Мир

Эрдоган предложил начать вывоз другой продукции через зерновой коридор

Президент Турции Эрдоган предложил начать экспорт другой продукции через зерновой коридор

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил использовать зерновой коридор для вывоза другой продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган заявил, что свыше 13 миллионов тонн зерна было вывезено через черноморский гуманитарный коридор. По его мнению, этот же маршрут можно использовать для экспорта другой продовольственной продукции и сырья.

Также сообщается, что в ходе разговора главы государств обсудили борьбу с терроризмом, вопросы энергетической сферы и разрешение украинского конфликта. Эрдоган выразил искреннюю надежду на скорейшее прекращение конфликта на Украине.

О намерении турецкого лидера созвониться с Путиным стало известно 9 декабря. Уточнялось, что в этот же день Эрдоган планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Согласно документу, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору.

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Олег Давыдов
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