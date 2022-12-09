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12:22, 9 декабря 2022Мир

Эрдоган обсудит Украину с Путиным и Зеленским

Турецкий президент Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным 11 декабря

Фото: Turkish presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«В воскресенье планирую поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса», — рассказал глава турецкого государства. Он добавил, что намерен обсудить этот же вопрос и с Зеленским. Другие темы предстоящих переговоров политик не назвал.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил Путин. Он отметил, что активности по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Работы по газовому хабу стартуют с начала 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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