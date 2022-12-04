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21:02, 4 декабря 2022Мир

Эрдоган заявил о начале подготовки по предложенному Путиным газовому хабу

Президент Турции Эрдоган заявил о подготовительных работах по проекту газового хаба
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

На встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции он отметил, что работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном моря.

«Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сказал Эрдоган.

В ноябре сообщалось, что до конца 2022 года в Анкаре определятся с дорожной картой проекта газового хаба, а непосредственно работы по нему стартуют с начала 2023 года.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез уверял, что ведутся переговоры с поставщиками топлива, а сам проект позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы и сбалансировать рынок.

Инициатором проекта газового хаба в Турции выступил президент России. Такую идею Путин высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Германию напрямую.

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Анна Щербакова
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