Эрдоган заявил о начале подготовки по предложенному Путиным газовому хабу

Президент Турции Эрдоган заявил о подготовительных работах по проекту газового хаба

Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

На встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции он отметил, что работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном моря.

«Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сказал Эрдоган.

В ноябре сообщалось, что до конца 2022 года в Анкаре определятся с дорожной картой проекта газового хаба, а непосредственно работы по нему стартуют с начала 2023 года.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез уверял, что ведутся переговоры с поставщиками топлива, а сам проект позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы и сбалансировать рынок.

Инициатором проекта газового хаба в Турции выступил президент России. Такую идею Путин высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Германию напрямую.