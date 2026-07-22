Женщина приехала на отдых в Таиланд с семьей и не выжила во время купания в бассейне

Туристка из Австралии не выжила во время купания в бассейне виллы на Пхукете

Туристка из Австралии приехала на отдых в Таиланд с семьей и не выжила во время купания в бассейне люксовой виллы. Об этом пишет The Phuket News.

Трагедия произошла 21 июля в районе Паклок на курорте Пхукет. 45-летняя женщина, имя которой не разглашается, ее муж и родственники арендовали жилье на период с 20 по 25 июля.

Во второй день отдыха туристы пошли купаться в бассейн. Внезапно один из членов семьи заметил, что женщина нуждается в помощи. Близкие вытащили ее на поверхность, начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую.

Позже пострадавшую доставили в больницу, где врачи продолжили проводить реанимационные мероприятия. Однако спасти австралийку не удалось.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские опросят находившихся на вилле родственников, изучат записи с камер видеонаблюдения, уведомят о произошедшем посольство Австралии и установят точные обстоятельства инцидента.

Ранее в Италии волосы 11-летней туристки затянуло в слив бассейна. Девочка не выжила.

