Россияне приезжают в Таиланд и чинят беспредел. Почему местные начинают их ненавидеть?

Эксперт по туризму Котляр: Таиланд расхолаживает российских туристов

Таиланд давно стал одним из излюбленных направлений российских туристов. В 2023 году эту курортную страну юго-восточной Азии посетили полтора миллиона отечественных путешественников. В этом году эксперты ожидают рост турпотока до двух миллионов человек. При этом россияне нередко сталкиваются с проблемами на тайских курортах, в том числе с законом, и даже становятся антигероями местных новостей — то за незаконную работу, то за игру в азартные игры или хулиганство. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Таиланд привлекает туристов экскурсионными возможностями и природными ресурсами

«Таиланд действительно очень популярен среди российских туристов, в особенности в осенне-зимний сезон, — рассказала в беседе с «Лентой.ру» эксперт по туризму и генеральный директор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Он вошел в топ-5 направлений по спросу среди россиян и занимает лидирующую позицию на рынке уже примерно полтора-два года.

И хотя у Таиланда есть конкуренты в ближнем зарубежье, с точки зрения экскурсионных возможностей и природных ресурсов он номер один. «К примеру, ОАЭ ограничены в последних, а в тех же египетских Хургаде и Шарм-эш-Шейхе при прочих равных отдыхающим просто некуда выходить», — констатирует Котляр.

Таиланд давно стал для российских туристов одним из излюбленных направлений Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Специалисты отмечают, что эта курортная страна юго-восточной Азии пользуется спросом у отдыхающих даже летом. Именно поэтому сейчас, несмотря на несезон, доступно большое количество рейсов, как чартерных, так и регулярных.

У Таиланда нет конкурентов в юго-восточной Азии

Перелеты в Таиланд есть практически из всех регионов России, дефицита билетов нет. Регулярные и чартерные рейсы есть у «Аэрофлота», S7 Airlines, Azur Air, Red Wings. Большинство туристов выбирают именно их, однако есть и те, кто предпочитает добираться на курорты страны с пересадками. Вариантов и здесь немало: через ОАЭ, Турцию, Китай, Катар, Бахрейн и Оман. В некоторых случаях такой перелет внутри путевки снижает стоимость отдыха от 5 до 25 процентов.

Мы рассчитываем, что в 2024 году эту азиатскую страну посетят два миллиона туристов из России, и это абсолютно реалистично Майя Котляр генеральный директор компании Mayel Travel

Эксперты подчеркивают, что для курортного отдыха у Таиланда нет прямых конкурентов в юго-восточной Азии. И прямое авиасообщение, безусловно, влияет на это. Россиянам доступны прямые рейсы в китайский Хайнань, но туристов от поездок туда останавливают длительные перелеты и скудная отельная база. Остальные азиатские направления — Филиппины, Малайзия, Индонезия — достаточно нишевые и дорогие.

Россияне доставляют тайцам немало забот

Россиян всегда ждут в Таиланде, понимая их важность для экономики. В конце апреля соотечественникам в очередной раз продлили возможность безвизового пребывания в стране. Замглавы местного правительства Рудклао Суванкири заявил, что в соответствии с новой мерой владельцы российских паспортов, прибывающие в королевство в период с мая по июль, могут оставаться там до 60 дней за поездку.

Однако граждане России доставляют тайским властям и правоохранителям немало забот и становятся предметом обсуждения в тайских СМИ. К примеру, в 2023 году российские туристы оказались лидерами по правонарушениям в Таиланде. При этом, по информации Ассоциации туроператоров России, соотечественники часто лидируют и по туристическому потоку на популярные курорты страны, и именно этот фактор отражается на статистике нарушений.

Некоторые соотечественники пытаются вести на курортах страны нелегальный бизнес. Совсем недавно полиция арестовала россиянина, который на Пхукете нелегально оказывал услуги массажиста. Выяснилось, что мужчина рекламировал массаж в соцсетях и продавал растительные лекарственные препараты.

В 2023 году россияне оказались лидерами по правонарушениям в Таиланде Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В середине апреля полицейские настигли 33-летнего Георгия Б. в баре Eywa, который находится на рынке Пантип на Пангане. Россиянин признался, что находился в стране по туристической визе и вел бизнес нелегально.

На этом фоне тайские власти вновь пообещали устроить репрессии в отношении тысячи иностранцев, работающих в популярных курортных зонах без специального разрешения и рабочей визы.

Более того, массово жалуются на приезжих местные жители. Они недовольны тем, что иностранцы зарабатывают деньги на профессиях, которые зарезервированы только за подданными Таиланда. Это в том числе касается работы гидами.

Между тем за трудовую деятельность без официального разрешения нарушителям грозит тюремный срок до пяти лет и/или штраф до 100 тыс. бат (250 тыс. рублей)

Проблемы с тайской полицией ждут и любителей запрещенных в королевстве азартных игр. В начале 2024 года четырех российских туристов задержали на одной из вилл Пхукета за их незаконную организацию.

Стражи порядка приехали в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск, где они и застали россиян за покерным столом. Еще одного мужчину арестовали по обвинению в хранении смесей для кальяна, который, как и электронные сигареты и их аналоги, находится под запретом в Таиланде.

Задержанным грозит по году тюрьмы и штраф до 300 долларов (27,4 тысячи рублей) каждому, а россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, — до пяти лет тюрьмы и штраф до 28 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).

Строго в Таиланде относятся к нарушению визового режима и правил дорожного движения (ПДД). В 2023 году тайцы запустили систему отслеживания правонарушений путешественников. Правила схожи с футбольными: туристов-нарушителей могут выдворить из страны после предъявления им красных карточек.

Таиланд расхолаживает российских туристов

«В любой стране есть свои правила, — указала Майя Котляр. — В ряде регионов ОАЭ действуют законы шариата, в Индонезии путешественникам нельзя прикасаться к святыням и ходить в шортах в храмы. И естественная рекомендация туристам — не относиться к этому халатно и предвзято.

Большое количество запретов, которые часто игнорируются отдыхающими, действует и на территории Таиланда. Лично я всегда рекомендую путешественникам перед поездкой изучить законы страны, связанные с природой, святынями, поведением на улице. Ничего сверхтяжелого нет».

Таиланд ведет себя достаточно лояльно по отношению к туристам Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Эксперт напомнила, что еще строже законы в Сингапуре, однако их почему-то никто не нарушает. И этому есть объяснение, считает она. «Таиланд ведет себя достаточно лояльно по отношению к туристам, не акцентирует внимание приезжих на этих законах и не информирует о них в должной мере, — добавила Котляр. — Тем временем про строгие законы Сингапура знают все, потому что страна заранее уведомляет о них приезжих и выстраивает тем самым четкие границы дозволенного. Именно восприятие Таиланда как толерантной страны расхолаживает отдыхающих. Поэтому они уверены, что могут позволить себе в этой стране все».

С какими еще проблемами сталкиваются туристы в Таиланде?

Это далеко не все опасности, которые поджидают россиян в королевстве. Туристы поневоле становятся участниками конфликтов и даже потасовок с проживающими в азиатской стране транснгендерами.

В мае полиция Пхукета начала расследование жестокого нападения на туриста на острове Пхукет. На распространившихся в сети кадрах видно, как толпа ледибоев погналась за иностранцем и избила его. У некоторых нападавших в руках были бутылки и пластиковые табуретки. После этого мужчине удалось сбежать.

Еще ранее трансгендерная женщина напала на жителя России в Паттайе из-за оскорблений в свой адрес. Тайка призналась, что после инцидента извинилась перед оппонентом, после чего группа отдыхающих и ее друзья продолжили вместе выпивать.

Туристы поневоле становятся участниками потасовок с тайскими ледибоями Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Нарваться на неприятности рискуют и те туристы, которые пишут негативные посты про Таиланд и местных жителей в соцсетях. Британский турист оставил фальшивый плохой отзыв о ресторане в Таиланде и оказался под угрозой тюрьмы.

Другой иностранец оказался под угрозой депортации в Таиланде, после того как опубликовал видео с критикой местной полиции. Он также выразил мнение, что тайцы не уважают свои права, трусливы и легко поддаются манипуляциям со стороны высшего класса и правительства.

Прибывающим из Таиланда россиянам также стоит внимательно следить за содержимым багажа. В прошлом году 56-летний соотечественник случайно привез легализованную в королевстве марихуану с Пхукета и нарвался на тюремный срок.

Запрещенное вещество в вещах россиянина обнаружили сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево. Мужчина во время сборов на родину забыл выложить из одежды 1,52 грамма марихуаны. Туристу грозило обвинение по статье о контрабанде наркотических средств (статья 229.1 УК РФ) и тюремный срок вплоть до семи лет лишения свободы.