В Таиланде туристов-нарушителей будут выдворять из страны после красных карточек

The Phuket News: нарушающим порядок на Пхукете туристам будут вручать красные карточки

На популярном тайском курорте Пхукет запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Об этом пишет The Phuket News.

По данным издания, новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.

Так, если отдыхающего впервые уличат в каких-либо нарушениях порядка, ему вручат желтую карточку. Генерал-майор иммиграционной полиции Пхукета Прапансак Прасансук заявил, что соответствующая информация сразу же поступит в посольство его страны.

Отмечается, что после желтой карточки турист сможет продолжить отдыхать на курорте, однако в следующий раз в Таиланд его не впустят. При втором противоправном проступке иностранец получит уже красную карточку и будет немедленно депортирован из страны.

Представитель иммиграционной полиции не назвал конкретные нарушения, которые могут повлечь за собой получение желтых и красных карточек. При этом Прасансук привел статистику, за какие действия приезжие чаще всего попадают в поле зрения правоохранителей. В их числе кражи, работа в местных туркомпаниях без официального разрешения, отсутствие водительских прав и даже езда на мопедах и мотоциклах без шлема.

Ранее в марте стало известно, что на популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе.