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17:05, 2 марта 2023Путешествия

В Таиланде туристов-нарушителей будут выдворять из страны после красных карточек

The Phuket News: нарушающим порядок на Пхукете туристам будут вручать красные карточки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На популярном тайском курорте Пхукет запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Об этом пишет The Phuket News.

По данным издания, новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.

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Так, если отдыхающего впервые уличат в каких-либо нарушениях порядка, ему вручат желтую карточку. Генерал-майор иммиграционной полиции Пхукета Прапансак Прасансук заявил, что соответствующая информация сразу же поступит в посольство его страны.

Отмечается, что после желтой карточки турист сможет продолжить отдыхать на курорте, однако в следующий раз в Таиланд его не впустят. При втором противоправном проступке иностранец получит уже красную карточку и будет немедленно депортирован из страны.

Представитель иммиграционной полиции не назвал конкретные нарушения, которые могут повлечь за собой получение желтых и красных карточек. При этом Прасансук привел статистику, за какие действия приезжие чаще всего попадают в поле зрения правоохранителей. В их числе кражи, работа в местных туркомпаниях без официального разрешения, отсутствие водительских прав и даже езда на мопедах и мотоциклах без шлема.

Ранее в марте стало известно, что на популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе.

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Фариза Бацазова
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