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15:00, 18 октября 2023Путешествия

Женщина-трансгендер напала на российского туриста в Таиланде из-за оскорблений

Pattaya Mail: женщина-трансгендер подралась с россиянином в Паттайе

Кадр: Pattaya Mail

Трансгендерная женщина напала на российского туриста на популярном курорте Таиланда из-за оскорблений в свой адрес. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Инцидент произошел 13 октября в южной части пляжа Паттайи. На опубликованных в TikTok кадрах видно, как тайка устроила драку с россиянином, который выкрикивал уничижительные замечания в ее адрес.

Полиция установила личность участников конфликта. Ими оказались трансгендер Ям (она же Лиззи) и российский турист по имени Муулан. Тайка призналась, что участвовала в драке, и заявила, что после инцидента извинилась перед оппонентом. По ее словам, после этого группа россиян и ее друзья-трансгендеры продолжили вместе выпивать.

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Издание уточняет, что до судебного разбирательства дело не дошло по причине отсутствия официальной жалобы от Муулана.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Таиланде и рассказала, что там не так много мужчин, сменивших пол. По ее словам, к ним привлекается общественное внимание, поскольку ледибои являются частью туристической индустрии.

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    Марина Черняк
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