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18:03, 23 июля 2023Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и развеяла мифы о ледибоях

Россиянка побывала в Таиланде и рассказала, что там не так много мужчин, сменивших пол

Фото: Jorge Silva / Reuters

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Таиланде и попыталась развеять несколько мифов об этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В Таиланде популярны операции по смене пола. И, конечно, знаменитые шоу ледибоев. Отсюда и миф, что чуть ли не каждая вторая женщина в Таиланде раньше была мужчиной. На самом деле это, конечно, не так», — рассказала путешественница.

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По ее словам, в стране на самом деле не так много мужчин, сменивших пол. К ним привлекается общественное внимание, поскольку ледибои являются частью туристической индустрии.

Россиянка также развеяла мифы о том, что лето в Таиланде — сезон дождей, о низких ценах, острой еде, грязи на улицах, невозможности передвигаться без байка, улыбчивости местных жителей и о том, что этот курорт — место пороков.

«На самом деле Таиланд бывает разным. Да, тут популярна индустрия ночных развлечений. Однако далеко не на всех курортах, да и чаще всего весь этот бардак сосредоточен в одной локации — местном Walking Street. В Таиланде куда больше совсем других мест», — поделилась тревел-блогерша.

Она пояснила, что в этой популярной азиатской стране есть райские острова, места для семейного отдыха, люксовые отели, дикие джунгли, ультрасовременные районы и многое другое.

Ранее российским туристам предложили летний отдых в роскошных отелях Таиланда по невысокой стоимости. Их подборкой поделились в Ассоциации туроператоров России.

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    Марина Черняк
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