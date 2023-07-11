Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 11 июля 2023Путешествия

Россиянам предложили люксовый отдых в Таиланде по невысокой стоимости

АТОР: в тайском отеле Marina Phuket получится отдохнуть по невысокой стоимости

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Российским туристам предложили летний отдых в люксовых отелях Таиланда по невысокой стоимости. Их подборкой поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в список отелей, где у экономных путешественников получится выгодно отдохнуть летом 2023 года, вошли Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, Marina Phuket, Le Meridien Phuket, Anantara Bo Phut Koh Samui Resort & Spa, New Star Beach Resort, Destination Resort Phuket Karon, Katathani Phuket Beach Resort, Santhiya Tree Koh Chang Resort, Beyond Resort Karon и Pinnacle Grand Jomitien Resort & Spa.

На портале сообщается, что пятизвездочный тайский отель Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya идеально подходит для семейного отдыха с детьми.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023

Marina Phuket популярен у туристов из разных стран мира, и номера в нем бронируют за полгода-год. Отмечается, что на протяжении многих лет отель дарит своим гостям ежедневные бесплатные ужины.

Отель Le Meridien Phuket расположен как будто в собственной бухте, попасть в которую могут только гости отеля, поэтому там царит тишина и уединение.

Как рассказала АТОР специалист таиландского отдела компании «ПАКС» Оксана Северина, летом организовать себе отдых в шикарных отелях Таиланда гораздо проще, чем зимой, из-за условно низкого сезона.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатские страны. По данным исследования онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok, спрос на эти направления вырос почти в три раза по сравнению с 2022 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Краснодаре застрелили бывшего командира подлодки «Краснодар». Почему следы преступления ведут на Украину?

    Российская телеведущая раскрыла способы выглядеть моложе своих лет

    Раскрыта доля систематически перерабатывающих россиян

    В России оценили передачу Украине дальнобойных ракет

    Россиянин два года насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

    Крики пострадавших во время турбулентности пассажиров попали на видео

    Россиянам предложили люксовый отдых в Таиланде по невысокой стоимости

    Беременная Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

    В НАТО призвали все страны прекратить поддержку России при проведении СВО

    Пропавшую без вести на неделю женщину нашли застрявшей в грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости