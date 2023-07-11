Россиянам предложили люксовый отдых в Таиланде по невысокой стоимости

АТОР: в тайском отеле Marina Phuket получится отдохнуть по невысокой стоимости

Российским туристам предложили летний отдых в люксовых отелях Таиланда по невысокой стоимости. Их подборкой поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в список отелей, где у экономных путешественников получится выгодно отдохнуть летом 2023 года, вошли Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, Marina Phuket, Le Meridien Phuket, Anantara Bo Phut Koh Samui Resort & Spa, New Star Beach Resort, Destination Resort Phuket Karon, Katathani Phuket Beach Resort, Santhiya Tree Koh Chang Resort, Beyond Resort Karon и Pinnacle Grand Jomitien Resort & Spa.

На портале сообщается, что пятизвездочный тайский отель Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya идеально подходит для семейного отдыха с детьми.

Marina Phuket популярен у туристов из разных стран мира, и номера в нем бронируют за полгода-год. Отмечается, что на протяжении многих лет отель дарит своим гостям ежедневные бесплатные ужины.

Отель Le Meridien Phuket расположен как будто в собственной бухте, попасть в которую могут только гости отеля, поэтому там царит тишина и уединение.

Как рассказала АТОР специалист таиландского отдела компании «ПАКС» Оксана Северина, летом организовать себе отдых в шикарных отелях Таиланда гораздо проще, чем зимой, из-за условно низкого сезона.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатские страны. По данным исследования онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok, спрос на эти направления вырос почти в три раза по сравнению с 2022 годом.