Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 30 июня 2023Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в азиатские страны

Ostrovok: у россиян спрос на азиатские направления летом 2023 года вырос почти в три раза

Фото: Road Trip with Raj / Unsplash

Россияне массово устремились на отдых в азиатские страны. По данным исследования онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok, которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру», спрос на эти направления летом 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с 2022 годом.

Аналитики отмечают, что общая доля бронирований в странах Азии составляет семь процентов от всех летних зарубежных направлений, хотя в прошлом году этот показатель был равен лишь трем процентам.

Материалы по теме:
«Русские здесь — экзотика» Южная Корея смягчила правила въезда для россиян. Почему туда точно стоит поехать туристам?
«Русские здесь — экзотика»Южная Корея смягчила правила въезда для россиян. Почему туда точно стоит поехать туристам?
10 апреля 2023
«У нас у всех психотравма» Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
«У нас у всех психотравма»Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
8 июня 2023

В исследовании также говорится, что рекордным спросом у российских туристов пользуются Китай и Южная Корея. Возобновление выдачи виз в Поднебесную весной 2023 года вызвало всплеск интереса к этой стране — количество бронирований опередило доковидные значения на 13 процентов. А в Южной Корее показатели бронирования увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В числе других популярных у россиян этим летом азиатских направлений — Япония, Индонезия и Таиланд.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Таиланд и Шри-Ланку самыми дешевыми странами Азии для летнего отдыха. Уточняется, что 11-дневный тур на тайские курорты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в 144 тысячи рублей. В стоимость войдет проживание в отеле с категорией три звезды.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил изменить подходы валютного регулирования

    Эффект введения стандартов «все включено» для российских отелей оценили

    Дом матери-одиночки сгорел из-за зарядки для iPhone

    Евросоюз потратил на помощь Украине все резервы бюджета до 2027 года

    Под Херсоном у занимавшегося хищением бюджетных средств ЧОПа изъяли оружие

    Число жертв при стрельбе в аэропорту Кишинева выросло

    Стрелявший в аэропорту Кишинева взял людей в заложники

    Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети

    В Канаде увидели риск применения ядерного оружия на Украине

    Нейропсихолог назвала единственный способ избавиться от панических атак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости