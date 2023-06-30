Ostrovok: у россиян спрос на азиатские направления летом 2023 года вырос почти в три раза

Россияне массово устремились на отдых в азиатские страны. По данным исследования онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok, которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру», спрос на эти направления летом 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с 2022 годом.

Аналитики отмечают, что общая доля бронирований в странах Азии составляет семь процентов от всех летних зарубежных направлений, хотя в прошлом году этот показатель был равен лишь трем процентам.

В исследовании также говорится, что рекордным спросом у российских туристов пользуются Китай и Южная Корея. Возобновление выдачи виз в Поднебесную весной 2023 года вызвало всплеск интереса к этой стране — количество бронирований опередило доковидные значения на 13 процентов. А в Южной Корее показатели бронирования увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В числе других популярных у россиян этим летом азиатских направлений — Япония, Индонезия и Таиланд.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Таиланд и Шри-Ланку самыми дешевыми странами Азии для летнего отдыха. Уточняется, что 11-дневный тур на тайские курорты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в 144 тысячи рублей. В стоимость войдет проживание в отеле с категорией три звезды.