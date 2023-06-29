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15:39, 29 июня 2023Путешествия

Названы самые дешевые страны Азии для отдыха летом

АТОР: самыми дешевыми странами Азии для летнего отдыха названы Таиланд и Шри-Ланка

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Самой дешевой азиатской страной для летнего отдыха назван Таиланд. Соответствующую информацию приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) на основе данных отечественных туроператоров.

Уточняется, что 11-дневный тур на тайские курорты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в 144 тысячи рублей. В стоимость войдет проживание в отеле с категорией три звезды. Такое предложение можно найти у Anex Tour. Цены в остальных компаниях варьируются от 110 до 155 тысяч с теми же условиями размещения.

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Второе место в ценовом рейтинге заняла Шри-Ланка, куда можно съездить за 150 тысяч рублей, передает Ambotis Holidays. В эту цену будет входить десятидневное проживание в трехзвездочном отеле на двоих. Аналогичное предложение у Coral Travel обойдется туристам в 182 тысячи рублей.

Индонезия заняла третье место по дешевизне с минимальным ценником в 162 тысячи рублей на десять ночей. Такой вариант есть у Ambotis Holidays. У Anex Tour можно купить тур на двоих на 11 ночей в отель с двумя звездами за 270 тысяч рублей. Недельная путевка на Бали у «Русского Экспресса» будет стоить 197 тысяч рублей.

В списке также значатся Вьетнам, Малайзия и Китай. Последний в настоящее время лишь набирает популярность среди россиян после недавнего открытия страны для туристов.

Ранее российским туристам предложили летний отдых на кубинском курорте Варадеро с вылетом из Москвы от 197 тысяч рублей на двоих. За эту цену Coral Travel продает недельный пакетный тур в трехзвездочный отель Starfish Varadero, работающий по системе «все включено», с вылетом 6 июля.

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    Зарина Дзагоева
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