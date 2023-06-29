Названы самые дешевые страны Азии для отдыха летом
Самой дешевой азиатской страной для летнего отдыха назван Таиланд. Соответствующую информацию приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) на основе данных отечественных туроператоров.
Уточняется, что 11-дневный тур на тайские курорты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в 144 тысячи рублей. В стоимость войдет проживание в отеле с категорией три звезды. Такое предложение можно найти у Anex Tour. Цены в остальных компаниях варьируются от 110 до 155 тысяч с теми же условиями размещения.
Второе место в ценовом рейтинге заняла Шри-Ланка, куда можно съездить за 150 тысяч рублей, передает Ambotis Holidays. В эту цену будет входить десятидневное проживание в трехзвездочном отеле на двоих. Аналогичное предложение у Coral Travel обойдется туристам в 182 тысячи рублей.
Индонезия заняла третье место по дешевизне с минимальным ценником в 162 тысячи рублей на десять ночей. Такой вариант есть у Ambotis Holidays. У Anex Tour можно купить тур на двоих на 11 ночей в отель с двумя звездами за 270 тысяч рублей. Недельная путевка на Бали у «Русского Экспресса» будет стоить 197 тысяч рублей.
В списке также значатся Вьетнам, Малайзия и Китай. Последний в настоящее время лишь набирает популярность среди россиян после недавнего открытия страны для туристов.
Ранее российским туристам предложили летний отдых на кубинском курорте Варадеро с вылетом из Москвы от 197 тысяч рублей на двоих. За эту цену Coral Travel продает недельный пакетный тур в трехзвездочный отель Starfish Varadero, работающий по системе «все включено», с вылетом 6 июля.