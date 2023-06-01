Россиянам раскрыли стоимость туров на Кубу на прямых рейсах

АТОР: россиянам предложили пакетные туры на Кубу от 197 тысяч рублей на двоих

Российским туристам предложили летний отдых на кубинском курорте Варадеро с вылетом из Москвы от 197 тысяч рублей на двоих. Стоимость путевок в популярную пляжную страну на прямых рейсах раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эту цену Coral Travel продает недельный пакетный тур в трехзвездочный отель Starfish Varadero, работающий по системе «все включено», с вылетом 6 июля. Путевка на аналогичных условиях в четырехзвездочный Memories Varadero Beach Resort обойдется россиянам от 201 тысячи рублей, в пятизвездочный Melia Marina Varadero — от 206 тысяч рублей.

Тем временем Anex Tour предлагает десятидневную путевку на Кубу с размещением в гостинице категории «четыре звезды» («все включено») от 199 тысяч рублей на двоих. За отдых в пятизвездочном отеле соотечественникам придется заплатить уже минимум 223 тысячи рублей. «Комбинированный тур Варадеро плюс Гавана (12 ночей) — от 227 тысяч рублей за двоих», — добавили в АТОР.

В свою очередь, у Pac Group в продаже появились недельные путевки в Варадеро с вылетом 13 июля и проживанием в четырехзвездочном отеле (по системе «все включено») примерно за 198,6 тысячи рублей на двоих. Отпуск в пятизвездочной гостинице будет стоить около 217 тысяч рублей.

Ранее в мае сообщалось, что еще один отечественный авиаперевозчик начнет летать на Кубу. Российская авиакомпания, входящая в состав группы «Аэрофлот», будет выполнять регулярные рейсы из Москвы в кубинский город Варадеро на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 с 1 июля.